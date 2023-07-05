Вже скоро: Велика Британія озвучила терміни початку навчання українських пілотів

Скільки триватимуть навчання влада країни не уточнила

Українські пілоти ще не почали навчатися на американських винищувачах F-16, проте невдовзі така можливість може з’явитися. У Великій Британії заявили, що готуються розпочати програму підготовки вже наступного місяця.

Про це повідомив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіпі. За його словами, перша група українських льотчиків буде невеликою.

"У серпні Великобританія розпочне базову підготовку до двадцяти українських пілотів", — сказав Хіпі.

Наприкінці травня у Великій Британії заявили, що мають намір розпочати навчання українських пілотів вже цього літа. Щоб прискорити процес, у програмі спочатку братимуть участь ті пілоти, які володіють іноземними мовами. Щодо інших країн, то вони пізніше приєднаються до Великої Британії, але терміни поки що невідомі. Також невідомо, скільки саме триватиме навчання пілотів — кілька тижнів чи місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща також підтвердила, що навчатиме українських пілотів на західних винищувачах, але коли саме почнеться програма, влада сказати не може.