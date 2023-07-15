Навчання пілотів на F-16 у Європі не можуть розпочатися: ЗМІ назвали головну причину

Влада США потребує часу на обробку запитів

У Європі не можуть розпочати навчання українських пілотів на F-16 через те, що США не дали офіційного схвалення. На сьогоднішній день 11 країн ЄС погоджуються проводити тренувальні польоти на американських винищувачах та інших літаках.

Про це повідомляє Politico із посиланням на американських та європейських офіційних осіб, які брали участь в обговореннях. На саміті НАТО європейські офіційні особи заявили, що сподіваються розпочати програму у серпні в Данії, а навчальний центр також буде створено у Румунії.

Щоб навчання почалося, необхідний підпис Державного департаменту США на запит про передачу посібників з експлуатації, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов’язаних із літаками. Але поки цього ще не відбулося, офіційний запит "перебуває на розгляді".

Зазначається, що Джо Байден обіцяв схвалити навчання українських пілотів на американських винищувачах і поки що немає ознак того, що США відмовить у цьому. Співрозмовники видання водночас зазначають, що немає нічого незвичайного у тому, що міжвідомчий процес США щодо затвердження передачі чутливих збройових технологій, особливо таких передових, як винищувачі, потребує часу.

Заступник міністра оборони із закупівель та підтримки Вільям Ла Планте наголосив, що США спочатку мають переконатися в тому, що для підписання дозволу на навчання є все необхідне.

"Ми повинні переконатися, що у нас є [доступні] експерти, тому що нам потрібні фахівці з підтримки для цієї системи... щоб вони могли бути прямо там для технічного обслуговування, тому що американські та натовські радники не будуть на землі з українцями. Ми стежимо за тим, щоб усе це було готове до роботи", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна має шанси отримати літаки F-16 у 2023 році, але є одна умова.