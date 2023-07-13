Итоги саммита НАТО: в заявлении лаврова по F-16 увидели тревожный сигнал

Передача Украине истребителей, как заявляют в россии, создает риски прямого вооруженного столкновения Запада с рф

Угрозы министра иностранных дел сергея лаврова в адрес Запада из-за передачи Украине истребителей F-16 стали следствием саммита НАТО.

Такое мнение "Телеграфу" выразил депутат Верховной Рады V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Напомним, лавров заявил, что передача Украине F-16 будет расцениваться кремлем чуть ли не как ядерная угроза для россии.

"Почему вдруг именно сейчас пошла такая риторика (о том, что мы получим F-16, было известно с мая)? А потому, что россия почувствовала во время саммита слабость значительной части лидеров НАТО – и решила усилить шантаж", — считает Сенченко.

Он также добавил, что учитывая слабую позицию, продемонстрированную странами-членами НАТО, уступки россии могут стать куда больше.

"Увидев кашу-размазню, которую развели западные лидеры в Вильнюсе, россия будет вести себя намного развязнее", — подытожил собеседник издания.

Полный текст с мнением экспортов об итогах сбора членов Альянса читайте в материале на сайте "Телеграф": Прорыв или провал для Украины: что на самом деле показал саммит НАТО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил лаврову на его истерику из-за поставок Украине истребителей F-16. В них российский политик увидел ядерную угрозу, отметив способность этих самолетов нести ядерное оружие. Кулеба же подчеркнул, что больше всего путину и его компании следует опасаться украинских военных, а истребители в любом случае будут поставлены в страну и рф придется мириться с этим.