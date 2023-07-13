"Ядерная" истерика лаврова из-за F-16: Кулеба объяснил, кого нужно бояться кремлю

Передача F-16 произойдет по графику

В МИД Украины ответили министру иностранных дел рф сергею лаврову, который увидел в поставках F-16 для нашей страны ядерную угрозу.

Ответ опубликовал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Глава украинского МИД отметил, что единственная угроза россии — это украинский солдат.

"Вот кого путину и компании следует опасаться больше всего", — говорит он.

А, что касается передачи Украине F-16, отмечает Кулеба, то она произойдет "по графику. россия это проглотит, несмотря на бряцание языком Лаврова".

Напомним, что путинист лавров, комментируя новости о передаче Украине западной боевой авиации, заявил, что "Мы проинформировали ядерные державы — США, Великобританию и Францию, что россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие…Сам факт появления подобных систем у ВСУ будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере".

Ранее мы писали о том, какие страны будут передавать Украине свои F-16. Это не США.

Также мы сообщали, о сроках поставки Украине западных истребителей. График может сдвигаться, так как существует много нюансов.