Підсумки саміту НАТО: у заяві лаврова щодо F-16 побачили тривожний сигнал

Передача Україні винищувачів, як заявляють у росії, створює ризики прямого збройного зіткнення Заходу з рф

Погрози міністра закордонних справ сергія лаврова в адресу Заходу через передачу Україні винищувачів F-16 стали наслідком саміту НАТО.

Таку думку "Телеграфу" висловив депутат Верховної Ради V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко.

Нагадаємо, лавров заявив, що передача Україні F-16 розцінюватиметься кремлем чи не як ядерна загроза для росії.

"Чому раптом саме зараз пішла така риторика (про те, що ми отримаємо F-16, було відомо з травня)? А тому, що росія відчула під час саміту слабкість значної частини лідерів НАТО – і вирішила посилити шантаж", — вважає Сенченко.

Він також додав, що з огляду на слабку позицію, продемонстровану країнами-членами НАТО, поступки росії можуть стати значно більшими.

"Побачивши кашу-розмазню, яку розвели західні лідери у Вільнюсі, росія поводитиметься набагато розв’язніше", — підсумував співрозмовник видання.

Повний текст з думкою експортів щодо підсумків збору членів Альянсу читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": Прорив чи провал для України: що насправді показав саміт НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів лаврову на його істерику через поставки Україні винищувачів F-16. У них російський політик побачив ядерну загрозу, наголосивши на здатності цих літаків нести ядерну зброю. Кулеба ж підкреслив, що найбільше путіну і його компанії слід побоюватися українських військових, а винищувачі в будь-якому випадку будуть поставлені в країну і росії доведеться миритися з цим.