"Катастрофічні наслідки": лавров погрожує Заходу через постачання F-16 Україні

лавров погрожує, що право на "вільний і суверенний розвиток" росія відстоюватиме "усіма наявними засобами"

Глава МЗС Росії сергій лавров не зміг обійти мовчанням підтримку, яку надають Україні США та країни НАТО. Зокрема, його обурили плани передачі ЗСУ літаків F-16: лавров заявив, що вони нібито "створюють ризики прямого збройного зіткнення з росією".

Главу МЗС Росії цитують росЗМІ.

"Ми поінформували ядерні держави — США, Велику Британію та Францію, що росія не може ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю. Жодні запевнення тут не допоможуть. У ході бойових дій наші військові не будуть розбиратися, чи обладнано кожен конкретний літак зазначеного типу під доставку ядерного озброєння чи ні. Сам факт появи подібних систем у ЗСУ розглядатиметься нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері", — заявив лавров.

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Він додав, що "агресивні кроки недружніх держав створюють екзистенційну загрозу для росії". У цьому нібито немає жодних сумнівів.

"Своє право на вільний і суверенний розвиток нам доведеться відстоювати всіма наявними засобами", — пригрозив лавров, проте не конкретизував, про які саме "засоби" йдеться.

Як повідомляв "Телеграф", країни-члени "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі офіційно оголосили про гарантії безпеки для України. Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав документ "важливою перемогою України на шляху до НАТО".