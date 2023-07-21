Передача истребителей F-16 Украине: в США заинтриговали важным заявлением

ВСУ нуждаются не только в самолетах

Истребители F-16 могут появиться у Украины уже до конца 2023 года. Их планируют передать Соединенные Штаты Америки.

Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"F-16 поступят в Украину, скорее всего, до конца года. Но мы не считаем, что только F-16 смогут изменить ситуацию", — отметил он.

Также представитель администрации Джо Байдена считает, что ВСУ на данном этапе противостояния с агрессором нуждается в еще большем количестве артиллерийских снарядов.

Напомним, что в ближайшее время Украина должна отправить своих пилотов на обучение управлению западными истребителями, о чем сообщали в ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, вероятно, будут поставлять Украине из запасов европейских государств. В то же время директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс заявлял, что ситуация на поле боя в Украине для поставок истребителей F-16 сейчас не является идеальной.