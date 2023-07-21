"Представляет угрозу": в ВСУ назвали российский истребитель, схожий с F-16

Боевой самолет противника технологичен и имеет серьезное вооружение

В арсенале российской авиации есть определенные типы истребителей, схожие по характеристикам с F-16, которые вскоре получит Украина. Речь идет о Су-35, и он представляет настоящую угрозу.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью изданию РБК-Украина.

"У них есть Су-35. Это один из самых лучших самолетов. У них есть еще Су-57, где-то они там летают, но на фронте их никто не видел. Хотя в российских пабликах писали, что они якобы где-то применяются – ну, возможно, но официально зафиксировано этого не было. Основной самолет, который представляет для нас угрозу – это Су-35. Это нужно признать. Он сбивается. Но он все же технологичен и имеет серьезное вооружение", — сказал он.

В то же время Юрий Игнат назвал одну из самых опасных ракет, которая угрожает Украине — это Р-37. Тут же он добавил, что, возможно, у россии их не так и много, однако эти ракеты применяли против нашей авиации.

"Они заявляют, что их дальность 380 км, но наши пилоты очень скептически относятся к этим заявлениям. Но 200+ километров она все же бьет. Это даже больше чем дальность ракеты AIM-120 AMRAAM", — подчеркнул спикер.

По словам Игната, в самолете главное — это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику. Все это включает в себя Су-35. Вместе с тем у него есть средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы и прочее.

"Надо понимать, что противник серьезный, но и F-16 – тоже не простой противник, который также проходил ту же модернизацию. При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированной территорией. Не будет по крайней мере какого-то тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями", — считает Юрий Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Роман Свитан считает, что пока у Украины еще есть шансы получить истребители F-16 до конца текущего года.