Сразу двое детей погибли под обстрелом на Донетчине: детали трагедии

Местная власть просит вывезти детей из опасной зоны

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область и убивать украинцев. Недавно из-за обстрели Лимана погибли восемь человек, на этот раз под удар попало село Дружба, где жертвами стали дети.

Об этом сообщил Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Обстрел села в Торецкой общине произошел сегодня, 21 июля, около 15:00.

Так россияне ударили по селу Дружба из артиллерии. Один снаряд попал во двор, где в этот момент находились брат и сестра — 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Дети получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Также в результате обстрела была ранена пожилая женщина, которую экстренно доставили в больницу. Кроме того, разрушены и повреждены жилые дома.

"Еще раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранность их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", — написал Павел Кириленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за удара по Одессе погиб молодой парень 2002 года рождения. Оккупанты обстреляли город ракетами "Калибр".