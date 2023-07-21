Вимагав звільнити гіркіна: у Москві затримали відомого зрадника України (відео)

Дії правоохоронців не сподобалися протестувальникам-прихильникам гіркіна та губарєва

У Москві під будівлею Міщанського районного суду правоохоронці затримали колишнього "народного губернатора" Донецької області та соратника терориста ігоря гіркіна павла губарєва. Він вийшов на пікет з вимогою звільнити гіркіна-стрєлкова в той час, як суд обирав йому запобіжний захід у справі про "Екстремізм".

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали, публікуючи відео з моментом затримання губарєва. Як тільки суд почав розглядати справу гіркіна, він із плакатом "Свободу стрелкову, слава россии" почав одиночний пікет.

Затримання відбулося в той момент, коли губарєв давав коментар ЗМІ щодо арешту та судового розгляду над ігорем гіркіним. До нього підійшли кілька поліцейських і повели його вбік. На кадрах видно і чутно, як люди, які також зібралися під будівлею суду, почали кричати "Ганьба".

Відомо, що гіркін та губарєв є членами організації "Клуб розсерджених патріотів". Усіх членів поєднує любов до росії, але вони незадоволені ходом так званої "сво" в Україні. Також павло губарєв відомий своїми протестами на Донбасі у 2014 році — він їх очолював. На додачу до цього він був "народним губернатором" Донецької області в період захоплення росіянами і відповідав за вербування місцевого населення до лав "народної міліції днр".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українській розвідці думають про затримання ігоря гіркіна. За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, це гарна новина.