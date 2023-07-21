Требовал освободить гиркина: в Москве задержали известного предателя Украины (видео)

В Москве под зданием Мещанского районного суда правоохранители задержали бывшего "народного губернатора" Донецкой области и соратника террориста игоря гиркина павла губарева. Он вышел на пикет с требованием освободить гиркина-стрелкова в то время, как суд избирал ему меру пресечения в деле об "Экстремизме".

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы, публикуя видео с моментом задержания губарева. Как только суд начал рассматривать дело гиркина, он с плакатом "Свободу стрелкову, слава россии" начал одиночный пикет.

Задержание произошло в тот момент, когда губарев давал комментарий СМИ касательно ареста и судебного разбирательства над игорем гиркиным. К нему подошли несколько полицейских и увели его в сторону. На кадрах видно и слышно, как люди, которые также собрались под зданием суда, в этот момент начали кричать "Позор".

Известно, что гиркин и губарев являются членами организации "Клуб рассерженных патриотов". Всех членов объединяет любовь к россии, но они недовольны ходом так называемой "сво" в Украине. Также павел губарев известен своими протестами на Донбассе в 2014 году — он их возглавлял. Вдобавок к этому он был "народным губернатором" Донецкой области в период захвата россиянами и отвечал за вербовку местного населения в ряды "народной милиции днр".

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