"Донылся": задержание гиркина в россии подняло волну иронии в сети

Террористу якобы выдвинули обвинения по статье "Экстремизм"

Известного террориста и ФСБшника игоря стрелкова (гиркина) задержали в россии. По сообщению его жены, его забрали из их квартиры в москве и якобы выдвинули обвинения по статье "Экстремизм".

Россияне не слишком расстроены задержанием стрелкова, а в сети уже появились фотожабы на эту тему.

Многие комментарии содержат вариации слова "Договорился", некоторые иронизируют по поводу того, что российские полицейские имеют шанс хорошо заработать, выдав террориста Украине, а кто-то намекает на новый "марш справедливости" и готовится посмотреть, чего стоит "клуб рассерженных патриотов", который недавно основал гиркин.

"Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка…)", "Да всех посадят кто будет критиковать и не согласных с политикой кремля", "Российские полицейские! У вас есть шанс заработать 200 тысяч баксов за передачу гиркина Украине! Предложение ещё в силе!", "Ну что ж, посмотрим, чего стоит весь этот "клуб патриотов" и воинствующих милитаристов, которые везде видят врагов. Смогут ли они помочь своему "лидеру" и как…", — пишут комментаторы.

Напомним, что гиркин является бывшим "министром обороны" боевиков "ДНР" и уже некоторое время находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского "Боинга". В случае задержания, ему грозит пожизненное.

Как сообщал "Телеграф", гиркин регулярно критикует военное командование россии. Более того, в конце прошлого года он дал прогноз, что в результате развязанной ею войны, рф потеряет не только оккупированные территории Украины, включая Крым, но и часть своих земель.