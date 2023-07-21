Террориста гиркина задержали: что известно

Боевик не выходит на связь

Известного террориста и ФСБшника игоря стрелкова (гиркина) задержали в россии. Правоохранители наведались в его квартиру в Москве.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По предварительной информации, гиркин мог быть задержан в связи с заявлением бывшего боевика ЧВК "Вагнера". У него дома идет обыск.

Тем временем, в Telegram-канале террориста появилось сообщение от имени его супруги. В нем говорится, что стрелкову якобы выдвинули обвинения по статье "Экстремизм".

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил" — написала мирослава регинская.

Как пишет российское "РБК", его источники в правоохранительных органах подтвердили факт задержания стрелкова-гиркина.

Напомним, что гиркин является бывшим "министром обороны" боевиков "ДНР" и уже некоторое время находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского "Боинга". В случае задержания, ему грозит пожизненное.