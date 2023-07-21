"Доскиглився": затримання гіркіна в росії здійняло хвилю іронії в мережі

Терористу нібито висунули звинувачення за статтею "Екстремізм"

Відомого терориста та ФСБшника ігоря стрілкова (гіркіна) затримали в росії. За повідомленням його дружини, його забрали з їхньої квартири в Москві і нібито висунули звинувачення за статтею "Екстремізм".

Росіяни не надто засмучені затриманням гіркіна, а в мережі вже з’явилися фотожаби на цю тему.

Багато коментарів містять варіації слова "Добазікався", деякі іронізують з приводу того, що російські поліцейські мають шанс добре заробити, видавши терориста Україні, а хтось натякає на новий "марш справедливості" і готується подивитися, чого вартий "клуб розсерджених патріотів", який нещодавно заснував гіркін.

"Товаришу Сталін, сталася жахлива помилка…)", "Та всіх посадять хто критикуватиме і не згодних з політикою кремля", "Російські поліцейські! У вас є шанс заробити 200 тисяч доларів за передачу гіркіна Україні! Пропозиція ще в силі!", "Ну що ж, подивимося, чого вартий весь цей "клуб патріотів" та войовничих мілітаристів, які скрізь бачать ворогів. Чи зможуть вони допомогти своєму "лідеру" і як…", — пишуть коментатори.

Нагадаємо, що гіркін є колишнім "міністром оборони" бойовиків т.зв. "ДНР" і вже деякий час перебуває у міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського "Боїнга". У разі затримання йому загрожує довічне.

Як повідомляв "Телеграф", гіркін регулярно критикує військове командування росії. Більш того, наприкінці минулого року він дав прогноз, що внаслідок розв’язаної нею війни, рф втратить не тільки окуповані території України, включаючи Крим, а й частину своїх земель.