Терориста гіркіна затримали: що відомо

Бойовик не виходить на зв’язок

Відомого терориста та ФСБшника ігоря стрєлкова (гіркіна) затримали у росії. Правоохоронці навідалися до його квартири у москві.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

За попередньою інформацією, гіркін міг бути затриманий у зв’язку із заявою колишнього бойовика ПВК "Вагнера". У нього вдома триває обшук.

Тим часом у Telegram-каналі терориста з’явилося повідомлення від імені його дружини. У ньому йдеться про те, що стрєлкову нібито висунули звинувачення за статтею "Екстремізм".

"Сьогодні, приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку. Про місцезнаходження чоловіка мені нічого невідомо, на зв’язок він не виходив", — написала Мирослава Регінська.

Як пише російське "РБК", його джерела у правоохоронних органах підтвердили факт затримання стрєлкова-гіркіна.

UPD. Донос на гіркіна написав колишній ярославський депутат та "вагнерівець" Дмитро Петровський. Про це він зізнався особисто, повідомляє російське видання "ASTRA".

"Так, я написав заяву на Стрєлкова в прокуратуру чотири дні тому. І так, я дійсно співробітник ЧВК "Вагнер", двічі їздив у відрядження хірургом. Вважаю, що образа першої особи держави — це злочин. Не можу поки точно сказати, після моєї заяви затримали чи ні, перед простим хірургом Генеральна прокуратура не звітує. Але, сподіваюся, що саме я дав хід справі", — каже він.

При цьому, за словами адвоката гіркіна, офіційна причина затримання бойовика наразі невідома.

Нагадаємо, що гіркін є колишнім "міністром оборони" бойовиків "ДНР" і вже деякий час перебуває у міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського "Боїнга". У разі затримання йому загрожує довічне.