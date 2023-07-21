Жалобы на больное сердце не помогли: суд в Москве арестовал гиркина

Суд не пощадил гиркина

Задержанный по делу об "Экстремизме" российский террорист игорь гиркин (стрелков) был арестован судом на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд Москвы по обвинению в "призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

Стоит отметить, что сам гиркин жаловался в суде на свое состояние здоровья. Якобы террорист постоянно пьет таблетки из-за "стенокардии второй степени".

"Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно", — говорил гиркин и просил о мере пресечения в виде домашнего ареста "Мне бы хотелось проходить меру пресечения в качестве домашнего ареста. Как офицер службы государственной безопасности я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия. Прошу суд учесть, что я в течение девяти лет постоянно проживаю в Москве, никогда не скрывался от органов ФСБ или других органов россии".

Но российский суд решил иначе — теперь боевику придется пить таблетки в своей камере в СИЗО.

Напомним, что на самом суде гиркин явно находился в подавленном настроении. Его первые фото в клетке облетели сеть.

Ранее мы писали о том, что после задержания гиркина в рф в сети поднялась волна мемов и фотожаб. Причем "не щадят" террориста и сами россияне.