"Продолжение следует": у Буданова объяснили, что значит задержание гиркина в россии

ситуация парадоксальна — на москву шел пригожин, а задержали гиркина

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) прокомментировали информацию о задержании российского террориста игоря гиркина (стрелкова).

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Так, по его мнению, задержание боевика гиркина в рф свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", — заявил Юсов.

Он отметил, что подобные процессы внутри Кремля после попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина стали "все больше выходить наружу". А также добавил, что ситуация парадоксальна, поскольку на москву шел и сбивал самолеты пригожин, а задерживают гиркина.

"Вопрос не в самом гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", — говорит представитель ГУР.

На фоне данной новости в украинской разведке сообщили, что в россии могут готовить новые мятежи.

"Да. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу", — сказал Юсов.

Напомним, ранее мы писали о том, что гиркин является бывшим "министром обороны" боевиков "ДНР" и уже некоторое время находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского "Боинга". В случае задержания, ему грозит пожизненное.