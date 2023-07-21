"Далі буде": у Буданова пояснили, що значить затримання гіркіна в росії

ситуація парадоксальна — на москву йшов пригожин, а затримали гіркіна

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) прокоментували інформацію про затримання російського терориста ігоря гіркіна (стрєлкова).

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Так, на його думку, затримання бойовика гіркіна в рф свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", — заявив Юсов.

Він зазначив, що подібні процеси всередині Кремля після спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина стали "все більше виходити назовні". А також додав, що ситуація парадоксальна, оскільки на москву йшов і збивав літаки пригожин, а затримують гіркіна.

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", — каже представник ГУР.

На тлі цієї новини в українській розвідці повідомили, що в росії можуть готувати нові заколоти.

"Так. Дані є. Але навіщо ми зараз ділитимемося цими даними? Ми ж розуміємо, що нас у тому числі і ФСБ може дивитися. І вони це із задоволенням записують. Давайте не полегшувати їм роботу", — сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гіркін є колишнім "міністром оборони" бойовиків "ДНР" і вже деякий час перебуває в міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського "Боїнга". У разі затримання йому загрожує довічне.