Срок дали в Нидерландах, а сидеть будет в россии? Что известно о задержанном террористе Гиркине-Стрелкове

Задержать террориста власти рф должны были давно, но теперь он сделал одну ошибку

В пятницу, 21 июля, в москве сотрудники следственного комитета рф задержали экс-главаря боевиков т. наз. "ДНР" и самозваного "министра обороны народной республики" Игоря Гиркина (позывной — Стрелков).

Как уточнила его супруга, задержание произошло примерно в 11:30. Террориста обвиняют по статье 282 УК рф "Экстремизм". Максимальное наказание по данной статье – до 5 лет лишения свободы.

"Телеграф" собрал, что известно о террористе, который может получить в рф срок.

Служил в ФСБ, любит царя

Игорь Гиркин родился в москве в 1970-м году и по окончании школы учился на историка, где "заболел" идеями военной реконструкции и монархизмом, что впоследствии не раз демонстрировал.

В 1992 году в качестве "добровольца" принимал участие в сепаратистском движении в Приднестровье против центрального правительства Молдовы, позднее воевал в бывшей Югославии.

В 1993-м вступил на службу в Вооруженные силы рф, по окончании срочной службы остался на контракт и впоследствии перешел на службу в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Участвовал в обеих Чеченских войнах, принимал участие в "зачистках" чеченских сел, нарушении прав местных жителей и получил прочий опыт, который потом ему "пригодился" в Украине в 2014 году.

Из ФСБ Гиркин уволился в 2013-м в звании полковника и начал жизнь военного пенсионера, правда недолго.

Липовый "министр" и настоящий террорист

На пенсии Игорь Гиркин без дела пробыл недолго, уже в 2014 году он захватывал Крым и руководил одним из отрядов крымской "самообороны". 18 марта он руководил штурмом 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. Тогда погиб прапорщик ВСУ Сергей Кокурин.

12 апреля банда Стрелкова захватила Славянск и контролировал его до 5 июля. Гиркин создал в городе "трибуналы", которые расправлялись с украинскими активистами.

Генпрокуратура Украины официально обвинила Гиркина в военных преступлениях за то, что он заказал пытки и убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, активиста Евромайдана Юрия Поправки и Юрия Дьяковского в апреле 2014 года, тела которых со следами пыток были обнаружены в реке Казенный Торец под Славянском..

За бегство из Славянска Гиркина критиковали "свои" же. Правда, поста т.наз. "министра обороны ДНР" его не лишили, и он таковым оставался до августа, когда бежал с оккупированного Донбасса. Но еще во время пребывания в Донецке он принял непосредственное участие в уничтожении авиалайнера Boeing 777 "Малазийских авиалиний", рейс MH17. За последнее он был осужден окружным судом Гааги спустя 8 лет к пожизненному заключению.

Рассерженный патриот, которому не дали повоевать

После бегства с Донбасса Гиркин ставл в довольно жесткую оппозицию к руководству россии, обвиняя его в нерешительности и нежелании помогать предателям Украины на Донбассе.

Уже во время прямой агрессии рф против Украины он пытался вновь убивать украинцев, ради чего даже подделал паспорт, но был задержан в Крыму. Впоследствии он даже якобы попал в одно из подразделений т.наз. "армии ДНР", но предпочел вернуться в москву.

Затем Гиркин развернул активную политическую деятельность, обвиняя Минобороны рф, руководство страны-террориста в ошибках, коррупции и прочих грехах, которые не позволяют победить Украину. Была создана даже некая псевдопартия "Клуб рассерженных патриотов", которую сам террорист активно пиарил.

В итоге на него постоянно заявляли в правоохранительные органы: это жалоба в Рроскомнадзор в октябре 2022 года, и обвинение в "дискредитации армии рф".

Но последней каплей, переполнившей чашу терпения российских властей, мог стать пост Гиркина 18 июля, в котором он прямо назвал путина "ничтожеством, пускавшим пыль в глаза 23 года" и призвал "сковырнуть его".

Тот самый пост

Также ранее Игорь Гиркин заявил, что мятежи, подобные "вагнеровскому", могут повториться, но в этот раз так уже поступит армия.