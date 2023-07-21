Строк дали в Нідерландах, а сидітиме в росії? Що відомо про затриманого терориста Гіркіна-Стрілкова

Затримати терориста влади росії мали давно, але тепер він зробив одну помилку

У п’ятницю, 21 липня, в Москві співробітники слідчого комітету росії затримали екс-головника бойовиків т. зв. "ДНР" та самозваного "міністра оборони народної республіки" Ігоря Гіркіна (позивний — Стрєлков).

Як уточнила його дружина, затримання відбулося приблизно об 11:30. Терориста звинувачують за статтею 282 КК росії "Екстремізм". Максимальне покарання за цією статтею – до 5 років позбавлення волі.

"Телеграф" зібрав, що відомо про терориста, який може отримати в росії термін.

Служив у ФСБ, любить царя

Ігор Гіркін народився в Москві в 1970-му році і після закінчення школи навчався на історика, де "захворів" на ідеї військової реконструкції та монархізмом, що згодом не раз демонстрував.

1992 року як "добровольця" брав участь у сепаратистському русі в Придністров’ї проти центрального уряду Молдови, пізніше воював у колишній Югославії.

У 1993-му вступив на службу до Збройних сил росії, після закінчення термінової служби залишився на договір і згодом перейшов на службу в Федеральну службу безпеки (ФСБ).

Брав участь в обох Чеченських війнах, брав участь у "зачистках" чеченських сіл, порушенні прав місцевих жителів та отримав інший досвід, який потім йому "згодився" в Україні в 2014 році.

З ФСБ Гіркін звільнився 2013-го у званні полковника і розпочав життя військового пенсіонера, щоправда, недовго.

Липовий "міністр" та справжній терорист

На пенсії Ігор Гіркін без справи пробув недовго, вже у 2014 році він захоплював Крим та керував одним із загонів кримської "самооборони". 18 березня він керував штурмом 13-го фотограмметричного центру у Сімферополі. Тоді загинув прапорщик ЗСУ Сергій Кокурін.

12 квітня банда Стрєлкова захопила Слов’янськ і контролювала його до 5 липня. Гіркін створив у місті "трибунали", які розправлялися з українськими активістами.

Генпрокуратура України офіційно звинуватила Гіркіна у військових злочинах за те, що він замовив тортури та вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, активіста Євромайдану Юрія Поправки та Юрія Дьяковського у квітні 2014 року, тіла яких зі слідами тортур були виявлені у річці Казенний Торець.

За втечу зі Слов’янська Гіркіна критикували "свої" ж. Щоправда, посту т.зв. "міністра оборони ДНР" його не позбавили, і він таким залишався до серпня, коли утік із окупованого Донбасу. Але ще під час перебування у Донецьку він взяв безпосередню участь у знищенні авіалайнера Boeing 777 "Малазійських авіаліній", рейсу MH17. За останнє його було засуджено окружним судом Гааги через 8 років до довічного ув’язнення.

Розгніваний патріот, якому не дали повоювати

Після втечі з Донбасу Гіркін став у досить жорстку опозицію до керівництва Росії, звинувачуючи його в нерішучості та небажанні допомагати зрадникам України на Донбасі.

Вже під час прямої агресії Росії проти України він намагався знову вбивати українців, заради чого навіть підробив паспорт, але був затриманий у Криму. Згодом він навіть нібито потрапив до одного з підрозділів т.зв. "армії ДНР", але вважав за краще повернутися до Москви.

Потім Гіркін розгорнув активну політичну діяльність, звинувачуючи Міноборони Росії, керівництво країни-терориста в помилках, корупції та інших гріхах, які не дозволяють перемогти Україну. Була створена навіть така собі псевдопартія "Клуб розсерджених патріотів", яку сам терорист активно піарив.

У результаті на нього постійно заявляли до правоохоронних органів: це скарга до Рроскомнагляду у жовтні 2022 року, та звинувачення у "дискредитації армії Росії".

Але останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння російської влади, міг стати пост Гіркіна 18 липня, в якому він прямо назвав путіна "нікчемністю, що пускала пилюку в очі 23 роки" і закликала "сковирнути його".

Той самий піст

Також раніше Ігор Гіркін заявив, що заколоти, подібні до "вагнерівського", можуть повторитися, але цього разу так уже надійде армія.