Погрустнел и отводит глаза: появились первые видео с гиркиным после задержания

Боевик явно находится в подавленном состоянии

Российский террорист игорь гиркин (стрелков) впервые появился на камерах после своего задержания. Правда, запечатлели его в следственном изоляторе.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

На опубликованных кадрах можно заметить, что боевик явно находится в подавленном состоянии — практически замер и не поднимает глаз на журналистов.

По данным росСМИ, съемка осуществляется в Мещанском суде города Москвы, где он ожидает решения по делу "о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности". По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Следствие просит арестовать подозреваемого", — пишет известный Telegram-канал "Baza".

Сейчас стрелкова охраняют двое сотрудников ФСБ, приставы не участвовали в его сопровождении. Ожидается начало заседания суда.

Ранее мы писали о том, что после задержания гиркина в рф в сети поднялась волна мемов и фотожаб. Причем "не щадят" террориста и сами россияне.

Напомним, что гиркин является бывшим "министром обороны" боевиков "ДНР" и уже некоторое время находится в международном розыске по делу об уничтожении малазийского "Боинга". В случае задержания, ему грозит пожизненное.