Посумнішав і відводить очі: з’явилися перші відео з гіркіним після затримання

Бойовик явно перебуває у пригніченому стані

Російський терорист ігор гіркін (стрєлков) вперше з’явився на камерах після свого затримання. Щоправда, зняли його у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

На опублікованих кадрах можна помітити, що бойовик явно перебуває у пригніченому стані — практично завмер і не піднімає очей на журналістів.

За даними росЗМІ, зйомка здійснюється у Міщанському суді міста Москви, де він очікує рішення у справі "про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності". За цією статтею йому загрожує покарання в виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

"Слідство просить заарештувати підозрюваного", — пише відомий Telegram-канал "Baza".

Наразі стрєлкова охороняють двоє співробітників ФСБ, пристави не брали участь у його супроводі. Очікується початок засідання суду.

Раніше ми повідомляли, що після затримання гіркіна в рф в мережі піднялася хвиля мемів і фотожаб. Причому не щадять терориста і самі росіяни.

Нагадаємо, що гіркін є колишнім "міністром оборони" бойовиків "ДНР" і вже деякий час перебуває у міжнародному розшуку у справі про знищення малайзійського "Боїнга". У разі затримання йому загрожує довічне.