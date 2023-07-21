Скарги на хворе серце не допомогли: суд у Москві заарештував гіркіна

Затриманого у справі про "Екстремізм" російського терориста ігоря гіркін (стрєлков) заарештували судом на два місяці. Він пробуде у СІЗО до 18 вересня.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Відповідне рішення виніс Міщанський районний суд Москви за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності.

Варто зазначити, що сам Гіркін скаржився в суді на свій стан здоров’я. Нібито терорист постійно п’є таблетки через "стенокардію другого ступеня". У зв’язку з цим йому хотілося б отримати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але суд вирішив інакше.