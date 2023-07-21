росія пригрозила розбомбити німецький завод бронетехніки в Україні — і отримала чітку відповідь

Тактика залякування вкотре не спрацювала

Великий німецький концерн Rheinmetall заявив про готовність створити в Україні завод із виробництва бронетехніки та боєприпасів. росія виступила у відповідь із погрозами, проте нікого цим не налякала.

20 липня представниця МЗС росії марія захарова заявила, що подібний завод стане "законною ціллю" для російських військових. Ймовірно, подібною заявою російська сторона хотіла домогтися скасування планів з будівництва підприємства, проте досягти цього не вдалося, — гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що від своїх планів не відмовляється, і, більш того, має намір розгорнути системи протиповітряної оборони, щоб захистити виробництво.

"Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб", — підкреслив керівник концерну.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про плани Rheinmetall створити спільно з "Укроборонпромом" в Україні державне підприємство, де виготовлятимуть боєприпаси, бронемашини та танки Panther, ремонтуватимуть бронемашини Fuchs. Як повідомлялося на початку липня 2023 року, відкрити цей завод хотіли протягом 12 тижнів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні також почали будувати завод "Байрактарів".