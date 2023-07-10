"Тепер на ділі, а не в меморандумах": в Україні почали будувати завод "Байрактарів"

Про будівництво домовилися ще кілька років тому

Завод із виробництва турецьких безпілотників "Байрактар", будівництво якого анонсував ще до повномасштабної війни голова Міноборони України Олексій Резніков, вже почали будувати.

Про це розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в ефірі телемарафону.

"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", — сказав міністр.

Він зазначив, що це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім "були зупинки, скандали".

"Завод почав будуватися на ділі, а не лише у меморандумі", — додав Камишин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які функції зараз виконують "Байратари" на полі бою, а також, чому зараз про них так мало чути.

Також ми повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поділився фото нового безпілотника від компанії Baykar. Серед його особливостей – український двигун АІ-25ТЛТ виробництва "Мотор Січ". Цей дрон здатний приземлятися та злітати на кораблях із короткими злітно-посадковими смугами.