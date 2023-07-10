"Теперь на деле, а не в меморандумах": в Украине начали строить завод "Байрактаров"

О строительстве договорились еще несколько лет назад

Завод по производству турецких беспилотников "Байрактар", строительство которого анонсировал еще до полномасштабной войны глава Минобороны Украины Алексей Резников, уже начали строить.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

"Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам", — сказал министр

Он отметил, что это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, однако затем "были остановки, скандалы".

"Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме", — добавил Камышин.

Напомним, ранее мы писали о том, какие функции сейчас выполняют "Байрактары" на поле боя, а также, почему сейчас о них так мало слышно.

Также мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился фото нового беспилотника от компании Baykar. Среди его особенностей — украинский двигатель АИ-25ТЛТ производства "Мотор Сич". Этот дрон способен приземляться и взлетать на кораблях с короткими взлетно-посадочными полосами.