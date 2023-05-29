"Байрактары" теперь выполняют другие функции: СМИ узнали, почему о них не слышно

Беспилотники такого типа становятся легкой добычей для сложных средств воздушной и радиоэлектронной борьбы

У Украины на данный момент осталось крайне мало турецких беспилотников Bayraktar, которые очень помогли противостоять россии в первые месяцы полномасштабной войны. Те, что остались, занимаются, в основном, разведкой.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные аналитиков.

Отмечается, что в 2022 году сообщалось о получении Украиной 50 Bayraktar TB2, однако к концу года они почти исчезли с поля боя. По мнению экспертов, сейчас эти беспилотники в основном используются для разведки.

Хотя в начале войны Bayraktar сыграли крайне позитивную роль в борьбе Украины против российской агрессии, позднее сообщения о них практически исчезли из публичного поля. По мнению аналитиков, это связано с тем, что значительная часть этих беспилотников была сбита, а оставшиеся используются для разведки.

Как пояснил эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в американском Центре военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) Сэмюэл Бендетт, беспилотники такого типа уязвимы перед сложными средствами воздушной и радиоэлектронной борьбы.

Они "относительно медленные и низколетящие", из-за чего могут часто становиться мишенью для средств ПВО. По мнению эксперта, российские войска смогли сбить много Bayraktar TB2 после того, как усовершенствовали работу своих средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее директор военного департамента благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук объяснял, что в условиях появившихся у россиян более современных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, тактика использования "Байрактаров" претерпела изменения.