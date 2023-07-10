Не лише "Байрактари": в Україні відкриється ще один іноземний завод озброєнь

Німецький виробник зброї також навчатиме українців обслуговувати виготовлену на заводі техніку

В Україні найближчим часом окрім заводу з виробництва "Байракторів" з’явиться також завод із виробництва бронетехніки. Його протягом трьох місяців планує відкрити на заході України німецький концерн Rheinmetall.

Про це повідомив генеральний директор Армін Паппергер в інтерв’ю CNN.

Так, найбільший у Німеччині виробник зброї навчатиме українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, вироблену на заводі.

"Українці повинні допомогти самі собі, якщо їм завжди доведеться чекати на європейців або американців, щоб допомогти їм протягом наступних 10 або 20 років... це неможливо", — сказав він.

Зазначимо, що в Україні також розпочали будівництво завод із виробництва турецьких безпілотників "Байрактар". Його поява в країні анонсували ще до початку повномасштабної війни, проте цей процес значно затягнувся, а зараз нарешті у цій справі з’явилися зрушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "Укроборонпром" нарощує виробництво вітчизняної зброї. Тільки у червні було зроблено більше мінометних та артилерійських снарядів, аніж за весь минулий рік.