Не только "Байрактары": в Украине откроется еще один иностранный завод вооружений

Немецкий производитель оружия будет также обучать украинцев обслуживать изготовленную на заводе технику

В Украине в ближайшее время помимо завода по производству "Байрактаров" появится также завод по производству бронетехники. Его в течение трех месяцев планирует открыть на западе Украины немецкий концерн Rheinmetall.

Об этом сообщил генеральный директор Армин Паппергер в эксклюзивном интервью CNN.

Так, крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

"Украинцы должны помочь сами себе, если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", — сказал он.

Отметим, что в Украине также начали строительство завод по производству турецких беспилотников "Байрактар". Его появление в стране анонсировали еще до начала полномасштабной войны, однако этот процесс значительно затянулся, а сейчас наконец в этом деле появились сдвиги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Укроборонпром" наращивает производство отечественного оружия. Только в июне было произведено больше минометных и артиллерийских снарядов, нежели за весь прошлый год.