Украина увеличила выпуск боеприпасов и хочет делать больше танков: сколько нужно времени

На это уйдет от трех до шести месяцев

Государственный концерн "Укроборонпром", который за последнее время претерпел кадровых изменений, наращивает производство отечественного оружия.

Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, передает Bloomberg.

По его словам, в июне украинская военная промышленность произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год.

"Сейчас отечественный выпуск боеприпасов нарастает, хотя и с низкой базы. Украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" также стали быстрее сходить с конвейера", — говорится в материале.

Следующим приоритетом министр назвал наращивание производства танков и бронетехники. Однако, считает он, на это уйдет от трех до шести месяцев.

В дальнейшем, подчеркивает Камышин, он хочет сделать Украину крупным экспортером оружия.

"Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Алексей Резников пообещал нарастить производство САУ "Богдана".

Также мы сообщали, что в Министерстве обороны Украины рассказали о производстве военных модификаций легендарного украинского вездехода "Богун".