США виділили новий величезний пакет допомоги Україні: до нього увійшли нові ППО і не лише (список)
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Виділені гроші підуть виробникам обладнання
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,3 мільярда доларів.
Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Пентагону, новий пакет міститиме в собі критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
Передаватимуть його в рамках програми USAI, тобто кошти підуть виробнику техніки та снарядів. Тобто оголошення говорить про те, що американське оборонне відомство розпочинає процес укладання контрактів.
Загалом у рамках нового пакету будуть закуплені та передані Україні:
- 4 ЗРК NASAMS та боєприпаси;
- снаряди до 152 мм артилерії радянського зразка;
- обладнання для розмінування;
- протитанкові ракети TOW;
- БПЛА-камікадзе Phoenix Ghost та Switchblade;
- високоточні авіабомби;
- засоби боротьби з БПЛА;
- 150 бензовозів, 115 автомобілів для буксирування техніки та 50 для евакуації техніки;
- обладнання для охорони портів;
- захищені системи зв’язку;
- програми навчання для військовослужбовців та технічне обслуговування техніки.
Як повідомлялося раніше, начальник Об’єднаного комітету штабів Марк Міллі розповів, що найбільші втрати під час контрнаступу українці зазнають через мінні поля, а тому зараз західні союзники будуть сфокусовані на передачі обладнання для розмінування.