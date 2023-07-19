США виділили новий величезний пакет допомоги Україні: до нього увійшли нові ППО і не лише (список)

Виділені гроші підуть виробникам обладнання

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Пентагону, новий пакет міститиме в собі критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Передаватимуть його в рамках програми USAI, тобто кошти підуть виробнику техніки та снарядів. Тобто оголошення говорить про те, що американське оборонне відомство розпочинає процес укладання контрактів.

Загалом у рамках нового пакету будуть закуплені та передані Україні:

4 ЗРК NASAMS та боєприпаси;

снаряди до 152 мм артилерії радянського зразка;

обладнання для розмінування;

протитанкові ракети TOW;

БПЛА-камікадзе Phoenix Ghost та Switchblade;

високоточні авіабомби;

засоби боротьби з БПЛА;

150 бензовозів, 115 автомобілів для буксирування техніки та 50 для евакуації техніки;

обладнання для охорони портів;

захищені системи зв’язку;

програми навчання для військовослужбовців та технічне обслуговування техніки.

Як повідомлялося раніше, начальник Об’єднаного комітету штабів Марк Міллі розповів, що найбільші втрати під час контрнаступу українці зазнають через мінні поля, а тому зараз західні союзники будуть сфокусовані на передачі обладнання для розмінування.