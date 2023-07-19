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США виділили новий величезний пакет допомоги Україні: до нього увійшли нові ППО і не лише (список)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
NASAMS Новина оновлена 19 липня 2023, 20:38
NASAMS

Виділені гроші підуть виробникам обладнання

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Пентагону, новий пакет міститиме в собі критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Передаватимуть його в рамках програми USAI, тобто кошти підуть виробнику техніки та снарядів. Тобто оголошення говорить про те, що американське оборонне відомство розпочинає процес укладання контрактів.

Загалом у рамках нового пакету будуть закуплені та передані Україні:

  • 4 ЗРК NASAMS та боєприпаси;
  • снаряди до 152 мм артилерії радянського зразка;
  • обладнання для розмінування;
  • протитанкові ракети TOW;
  • БПЛА-камікадзе Phoenix Ghost та Switchblade;
  • високоточні авіабомби;
  • засоби боротьби з БПЛА;
  • 150 бензовозів, 115 автомобілів для буксирування техніки та 50 для евакуації техніки;
  • обладнання для охорони портів;
  • захищені системи зв’язку;
  • програми навчання для військовослужбовців та технічне обслуговування техніки.

Як повідомлялося раніше, начальник Об’єднаного комітету штабів Марк Міллі розповів, що найбільші втрати під час контрнаступу українці зазнають через мінні поля, а тому зараз західні союзники будуть сфокусовані на передачі обладнання для розмінування.

Теги:
#Україна #США #Допомога