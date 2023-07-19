США выделили новый огромный пакет помощи Украине: в него вошли новая ПВО и не только (список)
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Выделенные деньги пойдут производителю оборудования
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов.
Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Пентагона, новый пакет будет содержать в себе критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
Передавать его будут в рамках программы USAI, то есть средства пойдут производителю техники и снарядов. То есть объявление говорит о том, что американское оборонное ведомство начинает процесс заключения контрактов.
Всего в рамках нового пакета будут закуплены и переданы Украине:
- 4 ЗРК NASAMS и боеприпасы;
- снаряды к 152-мм артиллерии советского образца;
- оборудование для разминирования;
- противотанковые ракеты TOW;
- БПЛА-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиабомбы;
- средства борьбы с БПЛА;
- 150 бензовозов, 115 автомобилей для буксировки техники и 50 для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов;
- защищенные системы связи;
- программы обучения для военнослужащих и техническое обслуживание техники.
Как сообщалось ранее начальник Объединенного комитета штабов Марк Милли рассказал, что наибольшие потери во время контрнаступления украинцы несут из-за минных полей, а потому сейчас западные союзники будут сфокусированы на передаче оборудования для разминирования.