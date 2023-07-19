США выделили новый огромный пакет помощи Украине: в него вошли новая ПВО и не только (список)

Выделенные деньги пойдут производителю оборудования

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 1,3 миллиарда долларов.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Пентагона, новый пакет будет содержать в себе критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Передавать его будут в рамках программы USAI, то есть средства пойдут производителю техники и снарядов. То есть объявление говорит о том, что американское оборонное ведомство начинает процесс заключения контрактов.

Всего в рамках нового пакета будут закуплены и переданы Украине:

4 ЗРК NASAMS и боеприпасы;

снаряды к 152-мм артиллерии советского образца;

оборудование для разминирования;

противотанковые ракеты TOW;

БПЛА-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade;

высокоточные авиабомбы;

средства борьбы с БПЛА;

150 бензовозов, 115 автомобилей для буксировки техники и 50 для эвакуации техники;

оборудование для охраны портов;

защищенные системы связи;

программы обучения для военнослужащих и техническое обслуживание техники.

Как сообщалось ранее начальник Объединенного комитета штабов Марк Милли рассказал, что наибольшие потери во время контрнаступления украинцы несут из-за минных полей, а потому сейчас западные союзники будут сфокусированы на передаче оборудования для разминирования.