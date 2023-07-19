Укр

Не самолеты: в США рассказали, что сейчас больше всего нужно ВСУ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Марк Милли
Марк Милли

Больше всего проблем украинским военным доставляют не российские самолеты

Для успешного контрнаступления Украине нужны не самолеты F-16, а оборудование для разминирования.

Как передает Укринформ, начальник объединенного комитета штабов США Марк Милли рассказал, что существует два способа обеспечить безопасность неба — самолеты и наземные комплексы ПВО.

"Наиболее эффективный способ достижения этого для украинцев сейчас — системы ПВО, которые им предоставляют с начала войны. Они позволяют защищать наступающие силы от ударных вертолетов и ближнего огня из самолетов", — отметил он.

Что касается самолетов, то Милли отметил, что смещение фокуса на самолеты обойдется слишком дорого и это займет очень много времени. Проблема, по его словам заключается в том, что у россиян есть сотни современных боевых самолетов и для полноценного противостояния им в небе Украине понадобится огромное количество собственной авиации.

"Для этого понадобятся годы на обучение пилотов, годы на создание ремонтной базы и годы на организацию необходимой финансовой поддержки, поскольку речь идет о более миллиардах, чем уже было выделено", — добавил Милли.

При этом, американский генерал отмечает, что наибольшие потери украинцы несут из-за минных полей, а не из-за российской авиации, а потому сейчас западные союзники будут сфокусированы на передаче оборудования для разминирования.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха в контрнаступлении.

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#США #Война #Контрнаступление #Самолеты #Мины #ВСУ