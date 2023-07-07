"Успех будет позже": Буданов рассказал, сколько времени есть у Украины для контрнаступления

Контрнаступление может быть долгим

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. Он также напомнил, что россияне захватывали украинский Бахмут почти год, а у нашей страны сейчас задачи "побольше".

Об этом сообщает "Reuters".

Журналисты предполагают, что таким образом главный украинский разведчик имеет в виду приближение зимы.

"Идет контрнаступление. В целом, скажем так, идет. Успех будет, но позже", — сказал он, добавляя "Хочу напомнить вам эту известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его более 10 месяцев. Наша задача чуть больше Бахмута, но у нас чуть меньше 10 месяцев времени".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные успешно продвигаются под Бахмутом. Генерал Сырский показал, как это происходит.

Также мы сообщали о том, что замминистра обороны Анна Маляр рассказала, как сейчас проходит контрнаступление ВСУ. Она отметила, что не о всем можно говорить, но о некоторых успехах все же сообщила.