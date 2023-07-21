россия грозила разбомбить немецкий завод бронетехники в Украине - и получила четкий ответ

Тактика запугивания в очередной раз не сработала

Крупный немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности создать в Украине завод по производству бронетехники и боеприпасов. россия выступила в ответ с угрозами, однако никого этим не испугала.

20 июля представительница МИД россии мария захарова заявила, что подобный завод станет "законной целью" для российских военных. Скорее всего, подобным заявлением российская сторона хотела добиться отмены планов по строительству предприятия, однако достичь этого не удалось, — гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что от своих планов не отказывается, и, более того, намерен развернуть системы противовоздушной обороны, чтобы защитить производство.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их насущных потребностей", — подчеркнул руководитель концерна.

Напомним, что ранее стало известно о планах Rheinmetall создать совместно с "Укроборонпромом" в Украине государственное предприятия, где будут производить боеприпасы, бронемашины и танки Panther, ремонтировать бронемашины Fuchs. Как сообщалось в начале июля 2023 года, открыть этот завод хотели в течение 12 недель.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине также начали строить завод "Байрактаров".