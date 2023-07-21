Заколот "Вагнера" відкрив слабкі сторони путіна: у ЦРУ дали пораду пригожину

Уряд путіна охоплений продажністю, внутрішніми сварками та бездушною некомпетентністю

Зараз росія страждає від деяких значних "структурних недоліків", що ховаються за значною обороною, яку вона створила — низький моральний дух, погане командування і "безлад" серед його політичного та військового керівництва. Невдалий збройний заколот ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина "оголив деякі суттєві недоліки системи, яку побудував путін".

Таку заяву зробив директор ЦРУ Вільям Бернс на безпековому форумі в Аспені в Колорадо, пише Bloomberg.

"Багато хто дивиться на це росіяни звикли до цього образу путіна як арбітра порядку", — сказав він.

Висловлювання директора ЦРУ схожі на ті, які робив керівник Секретної розвідувальної служби Великобританії Річард Мур. Він зазначав, що уряд путіна був охоплений "продажністю, внутрішніми сварками й бездушною некомпетентністю", і що наслідки заколоту пригожина були "принизливими" для самого диктатора.

Бернс вважає, що російський президент, найімовірніше, спробує не справляти враження, що він надто гостро відреагував на заколот і постарається отримати все цінне з "вагнерівської" мережі пригожина. Однак рано чи пізно йому все доведеться зіткнутися з відплатою з боку путіна.

"Путін — вищий апостол розплати. Якби я був пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора ", — підкреслив директор ЦРУ.

Також він додав, що озброєний заколот відкрив "унікальну" можливість для вербування ЦРУ у росії. Нещодавно агенція опублікувала своє перше відеоповідомлення Telegram, щоб росіяни знали, як з ним зв’язатися. Усього за тиждень цю публікацію переглянули 2,5 млн разів.

Водночас Вільям Бернс, ґрунтуючись на даних розвідках, вважає, що Київ може просунутися у контрнаступі проти росії. Своєю чергою, він запевняє, що ЦРУ зі свого боку готове надавати допомогу.

"Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу", — підкреслив директор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава британської розвідки (МІ-6) Річард Мур заявив, що путін не чинив опір пригожину під час збройного заколоту, натомість він пішов на угоду з ватажком ПВК, щоб врятувати себе.