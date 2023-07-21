Мятеж "Вагнера" открыл слабые стороны путина: в ЦРУ дали совет пригожину

Правительство путина охвачено продажностью, внутренними склоками и бездушной некомпетентностью

Сейчас россия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков", скрывающихся за значительной обороной, которую она создала — низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди его политического и военного руководства. Неудачный вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина "обнажил некоторые существенные недостатки системы, которую построил путин".

Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по вопросам безопасности в Аспене в Колорадо, пишет Bloomberg.

"Многие смотрящие на это россияне привыкли к этому образу путина как арбитра порядка", — сказал он.

Высказывания директора ЦРУ схожи с теми, которые делал руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур. Он отмечал, что правительство путина было охвачено "продажностью, внутренними склоками и бездушной некомпетентностью", и что последствия мятежа Пригожина были "унизительными" для самого диктатора.

Бернс считает, что российский президент, вероятнее всего, попытается не создавать впечатление, что он слишком остро отреагировал на мятеж и постарается извлечь все ценное из "вагнеровской" сети Пригожина. Однако в какой-то момент ему все придется столкнуться с возмездием со стороны путина.

"путин — высший апостол расплаты. Если бы я был пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", — подчеркнул директор ЦРУ.

Также он добавил, что вооруженный мятеж открыл "уникальную" возможность для вербовки ЦРУ в россии. Недавно агентство опубликовало свое первое видеосообщение Telegram, чтобы россияне знали, как с ним связаться. Всего за неделю эту публикацию посмотрели 2,5 млн раз.

Вместе с тем, Уильям Бернс, основываясь на данные разведки, считает, что Киев может продвинуться в контрнаступлении против россии. В свою очередь он заверяет, что ЦРУ со своей стороны готово оказывать помощь.

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное, как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", — подчеркнул директор ЦРУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава британской разведки (МИ-6) Ричард Мур заявил, что путин не сопротивлялся пригожину во время вооруженного мятежа, вместо того он пошел на сделку с главарем ЧВК, чтобы спасти себя.