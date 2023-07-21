Стосуються вивезення зерна: Зеленський дав важливі доручення під час засідання Ставки

Йшлося також про ситуацію на фронті та інші нагальні питання

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 21 липня президент України Володимир Зеленський дав доручення підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

Про це повідомляється у Telegram-каналі глави держави.

"Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова. Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору". МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки", — йдеться у повідомленні.

Крім того йшлося про ситуацію на фронті.

"Доповіді Головкома, командувачів Сирського, Тарнавського. Актуальна ситуація на полі бою. Глибока аналітична доповідь усіх наших розвідок щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу. Також – постачання, логістика, виробництво. Міністр Резніков, командувач Гуляк, міністр Камишін", — зазначено у повідомленні.

Також на Ставці підіймалося питання ситуації на Північному кордоні України, діяльність найманців у Білорусі тримається під пильним контролем. З цього приводу було заслухано доповіді ГУР МО, СЗР, ДПСУ.

Торкнулися й комплексної перевірки роботи ТЦК – військкоматів. Присутні на Ставці заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуються результати інспекції.

Як розповідав "Телеграф", президент росії володимир путін після оголошення блокади українських портів заявив, що кремль може повернутися до участі в угоді, якщо Захід виконає низку умов.