Касаются вывоза зерна: Зеленский дал важные поручения во время заседания Ставки

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 21 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

"Ставка. Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова. Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", — сказано в сообщении.

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