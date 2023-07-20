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Війна — день 512: ЗСУ мають успіхи на фронті, а окупанти продовжують обстріли міст

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне російське вторгнення продовжується, а окупаційні війська не припиняють чинити тиск на напрямку Куп’янська, щоб відволікти українські війська від інших напрямків. Тим часом ЗСУ демонструють успіхи в Запорізькій області та під Бахмутом. Окупанти також продовжують завдавати ударів по Україні із застосуванням доступних коштів, через що страждають об’єкти громадянської інфраструктури та мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У ряді областей України на півдні, півночі та сході оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування безпілотників та балістичного озброєння

00:00 Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ ЗСУ буде довгим.

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе чимало часу", — сказав він.

З даними за 17 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 509: на Кримському мосту стався "бавовна", ЗСУ просуваються на півдні

Про те, що відбувалося 18 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 510: окупанти розпочали масштабний наступ на сході, а ЗСУ тиснуть на півдні

Інформацію за 19 липня дивіться за посиланням: Війна — день 511: окупанти намагаються відвернути ЗСУ від Бахмута і наступають у бік Куп’янська

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#Україна #Росія #Війна