Ворог уночі вдарив по Сумах: є приліт у дитячому таборі (фото, відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У ніч проти 20 липня окупанти обстріляли Сумську область, під ударом опинився дитячий табір.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, осередки горіння вже ліквідовано.

"Вночі, 20 липня, рятувальники в чергове ліквідували наслідки ворожих обстрілів по обласному центру, які призвели до руйнувань будівель з подальшим горінням на території одного з дитячих таборів", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що під завалами людей не виявлено.

До ліквідації наслідків удару по дитячому табору залучили 19 спеціалістів та 7 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що також Сумська область опинилася під ударом російського агресора і в ніч проти 19 липня. Тоді по регіону випустили чотири ворожі безпілотники, які успішно були збиті українськими силами протиповітряної оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що 17 липня окупанти завдали артилерійських ударів по місту Білопілля (Сумська область), через що двоє людей загинули і десять отримали поранення.