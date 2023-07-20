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ЗСУ просуваються під Бахмутом і на Півдні, ворог активний лише на одному напрямку: свіжі карти боїв

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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ЗСУ Новина оновлена 20 липня 2023, 06:44
ЗСУ. Фото Генеральний штаб ВСУ

Противник намагається атакувати, але безуспішно

Окупанти продовжують активні наступальні дії на Куп’янському напрямі, тоді як ЗСУ просуваються на Півдні України.

Про це свідчать актуальні карти бойових дій в Україні, які опублікував Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Харківській та Луганській областях

Фахівці ISW не змогли підтвердити візуального підтвердження заяв росіян про те, що вони досягли успіхів при наступі в районі Куп’янська. За даними українського Генштабу, наші військові утримують позиції на цьому напрямі та володіють ініціативою, попри спроби ворога атакувати.

Водночас у Луганській ОВА заявили, що окупанти неодноразово намагалися просунутися у напрямку Сватово та Кремінної, а також штурмували в районі Білогорівки, щоб створити нову лінію оборони для захисту Лисичанська.

Бої у Донецькій області

Захисники України продовжують просуватися на північному та південному флангах Бахмута. Зокрема, минулої доби вони просувалися на захід від Андріївки.

За даними російських джерел, наші військові трохи просунулися в районі Кліщіївки, де змогли зайняти нові позиції на панівних висотах на західній околиці населеного пункту.

Водночас ворог безрезультатно намагався атакувати у напрямку Міньківки, Григорівки, Берхівки та Івановського.

Судячи з карт, противник трохи просунувся на північний захід від Мар’їнки.

Бої у Запорізькій та Херсонській областях

Українські військові продовжують контрнаступ у районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Минулої доби наші війська просувалися в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і атакували ворога в напрямку Велика Новосілка-Старомайрське.

Водночас, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ЗСУ мають успіхи на лінії Велика Новосілка-Урожайне.

За даними Генштабу, наші війська просунулися більш ніж на кілометр у напрямку до Мелітополя.

На Херсонщині наші війська, як і раніше, утримують позиції на лівому березі Дніпра.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні ліквідували "легендарного" російського командира.

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