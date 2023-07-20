ЗСУ просуваються під Бахмутом і на Півдні, ворог активний лише на одному напрямку: свіжі карти боїв

Противник намагається атакувати, але безуспішно

Окупанти продовжують активні наступальні дії на Куп’янському напрямі, тоді як ЗСУ просуваються на Півдні України.

Про це свідчать актуальні карти бойових дій в Україні, які опублікував Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Харківській та Луганській областях

Фахівці ISW не змогли підтвердити візуального підтвердження заяв росіян про те, що вони досягли успіхів при наступі в районі Куп’янська. За даними українського Генштабу, наші військові утримують позиції на цьому напрямі та володіють ініціативою, попри спроби ворога атакувати.

Водночас у Луганській ОВА заявили, що окупанти неодноразово намагалися просунутися у напрямку Сватово та Кремінної, а також штурмували в районі Білогорівки, щоб створити нову лінію оборони для захисту Лисичанська.

Бої у Донецькій області

Захисники України продовжують просуватися на північному та південному флангах Бахмута. Зокрема, минулої доби вони просувалися на захід від Андріївки.

За даними російських джерел, наші військові трохи просунулися в районі Кліщіївки, де змогли зайняти нові позиції на панівних висотах на західній околиці населеного пункту.

Водночас ворог безрезультатно намагався атакувати у напрямку Міньківки, Григорівки, Берхівки та Івановського.

Судячи з карт, противник трохи просунувся на північний захід від Мар’їнки.

Бої у Запорізькій та Херсонській областях

Українські військові продовжують контрнаступ у районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Минулої доби наші війська просувалися в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і атакували ворога в напрямку Велика Новосілка-Старомайрське.

Водночас, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ЗСУ мають успіхи на лінії Велика Новосілка-Урожайне.

За даними Генштабу, наші війська просунулися більш ніж на кілометр у напрямку до Мелітополя.

На Херсонщині наші війська, як і раніше, утримують позиції на лівому березі Дніпра.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні ліквідували "легендарного" російського командира.