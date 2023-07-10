Одразу на двох напрямках: у Генштабі поділилися гарними новинами з фронту

На цих напрямках вже було звільнено 169 квадратних кілометрів української землі

У ході контрнаступу Збройних сил України лише за минулий тиждень захисникам вдалося просунутися на Бердянському та Мелітопольському напрямках більш як на кілометр. Загалом від початку наступальних дій просування становить 8,6 кілометра.

Про це у понеділок, 10 липня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі. З початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрів української землі. Що приблизно пропорційно площею міста Одеса!", — йдеться у повідомленні.

На цих територіях проводяться заходи щодо розмінування місцевості.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку за минулий тиждень українські військові звільнили чотири квадратні кілометри.

"Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кілометри квадратних української землі", — підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що волонтер та голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут висловився на адресу тих людей, які вважають, що контрнаступ ЗСУ йде "надто повільно" і дав їм у відповідь на це слушна рада.