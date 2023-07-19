Любив заходити до скабеєвої: в Україні знищили "легандарного" російського командира (відео)

Злочинця було ліквідовано в Луганській області

ЗСУ ліквідували ще одного російського топ-військового. Цього разу на фронті було знищено видного командира окупантів, який часто відвідував пропагандистські ресурси, де його називали "легендарним".

Про це повідомляє "Телеграф".

Інформація про знищення окупанта на ім’я Денис Іванов з’явилася у мережі ще 18 липня. Її поширили російські Telegram-пабліки і навіть деякі українські військові, наприклад, полковник ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

Вже відомо, що він був високопоставленим офіцером — комбригом командиром 123-ї мотострілецької бригади рф (позивний "Ташкент"). Ця бригада була сформована на базі підрозділу бойовиків ЛНР. Його постійно кликали на різні російські шоу, як авторитетного бойового командира. Він регулярно відвідував, наприклад, пропагандистські ефіри скабеєвої.

19 липня смерть Іванова визнали вже й топ-пропагндисти із російських телеканалів. На його честь навіть присвятили відеоролик.

"Новий ранок, уже без "Ташкента". Прощавай, командире", — йдеться у сюжеті "росія-1".

"Ташкента" було ліквідовано в Луганській області, але яким саме способом поки що точно невідомо. Журналіст Денис Казанський називає дві версії:

Перша версія — у його автомобіль міг потрапити дрон-камікадзе

Друга — комбрига було знищено внаслідок ракетного удару по російській базі у селищі Ювілейний під Луганськом.

Варто зазначити, що за злочини проти України Іванов навіть був представлений до звання "Героя росії", але за життя його так і не удостоївся.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії розстріляли екскапітана підводного човна, який обстрілював Україну ракетами.