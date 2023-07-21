У США виступили за якнайшвидший вступ України до НАТО: Зеленський уже відреагував

Україна повністю згодна з доказами США щодо якнайшвидшого вступу до НАТО

У США республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь представили проект двопартійної резолюції Сенату про підтримку якнайшвидшого вступу України до НАТО. Крім того, президент США закликає співпрацювати з членами Альянсу в цьому питанні.

Про це розповіла посол України у США Оксана Марченко. З повним текстом резолюції можна ознайомитись за посиланням.

У документі йдеться, що Сенат просить Джо Байдена співпрацювати з лідерами НАТО, щоб забезпечити чіткий і комплексний шлях вступу України до НАТО. Приєднання України до Альянсу сенатори вважають важливою умовою для запобігання можливим війнам та забезпечення безпеки не лише самої України, а й усієї Європи.

Крім того, Сенат вкотре висловив підтримку народу України в "цій неспровокованій війні" та зазначив, що наша країна справедливо бореться за свій суверенітет та право на незалежність.

"Дякуємо сенаторам Грему та Блюменталю за велику роботу на підтримку України в Сенаті США і продовжуємо працювати для найшвидшої перемоги", — резюмувала Оксана Марченко.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю новину та погодився з думкою, що лише вступ України до НАТО дозволить убезпечити Європу від нових російських агресій.

"Чим ширший простір НАТО, тим ширший простір миру і спільної безпеки. Вдячний усім, хто допомагає нам захищати свободу і наближати тривалий, справедливий мир. Дякую, панове сенатори! Дякую всім американцям за життєво важливу підтримку України", — написав глава держави у Twitte

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер заявив, що в НАТО ще не зрозуміли наслідків програшу України у війні.