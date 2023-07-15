"Відсутність корупції та абсолютна прозорість обов'язкові для вступу в НАТО" - Ярова

Війна — це дорого, тому необхідно ефективно використовувати й економити державні кошти, підкреслює волонтерка

Один із чинників, який впливатиме на перспективи вступу України в НАТО — це відсутність корупції та абсолютна прозорість, зокрема, в оборонному секторі. Таку думку в етері 5 каналу висловила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

Вона зазначила, що Громадській антикорупційній раді вдалось вивести тилові закупівлі для Міноборони на Прозорро. Зміна процедури закріплена постановою №1275 і рух до абсолютної прозорості триває, попри тиск з боку недоброчесних постачальників та замовні інформаційні атаки.

"Пишаюся тим, що нам вже вдалось і надалі прийматиму активну участь у змінах, які відбуватимуться в Міноборони. Війна — це дорого, тому ефективно використовувати й економити державні кошти — це те, що ми зобов'язані робити", — зазначила Ярова.

За її словами, завдяки чесним та прозорим торгам на Прозорро лише на харчових закупівлях вдалось зекономити державі 4 млрд. 600 млрд. грн. Цих коштів достатньо, щоб покрити потреби армії у зимовій формі. Торги по зимовій формі також виведені на Прозорро й уже стартували.

Раніше Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що треба робити своє "домашнє завдання" для того, щоб всі без виключення сектори, які мають відношення до критеріїв членства в НАТО, були виконані на відмінно.

"Це не завдання тільки якогось окремого міністра, це наше спільне завдання", — підкреслив Данілов.