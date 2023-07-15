"Отсутствие коррупции и абсолютная прозрачность обязательны для вступления в НАТО" — Яровая

Война – это дорого, поэтому необходимо эффективно использовать и экономить государственные средства, подчеркивает волонтер.

Один из факторов, который будет влиять на перспективы вступления Украины в НАТО — отсутствие коррупции и абсолютная прозрачность, в частности, в оборонном секторе. Такое мнение в эфире 5 канала высказала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

Она отметила, что Общественному антикоррупционному совету удалось вывести тыловые закупки для Минобороны на Прозорро. Изменение процедуры закреплено постановлением №1275 и движение к абсолютной прозрачности продолжается, несмотря на давление со стороны неблагонадежных поставщиков и заказные информационные атаки.

"Горжусь тем, что нам уже удалось и дальше буду принимать активное участие в изменениях, которые будут происходить в Минобороны. Война — это дорого, поэтому эффективно использовать и экономить государственные средства — это то, что мы обязаны делать", — отметила Яровая.

По ее словам, благодаря честным и прозрачным торгам на Прозорро только на продовольственных закупках удалось сэкономить государству 4 млрд. 600 млрд. грн. Этих средств достаточно, чтобы покрыть потребности армии в зимней форме. Торги по зимней форме выведены на Прозорро и уже стартовали.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что нужно делать свою "домашнюю задачу" для того, чтобы все без исключения секторы, имеющие отношение к критериям членства в НАТО, были выполнены отлично.

"Это не задача только какого-то отдельного министра, это наша общая задача", — подчеркнул Данилов.