путін "не проти" гарантій безпеки Україні від Заходу, але за умови

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував гарантії безпеки для України, які були озвучені лідерами країн "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

За його словами, він не проти гарантій, але водночас висунув свої умови.

"Ми не проти обговорення гарантій безпеки Україні, але за умови дотримання гарантій безпеки Росії", — сказав глава кремля.

Також президент Росії оцінив членство України в НАТО як загрозу для Росії.

"Одна з причин СВО (війни рф проти нашої країни — Ред.) — загроза вступу України в союз", — зазначив диктатор.

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