путин "не против" гарантий безопасности Украине от Запада, но при условии

путин также прокомментировал будущее членство Украины в НАТО

Российский диктатор владимир путин прокомментировал гарантии безопасности для Украины, которые были озвучены лидерами стран "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По его словам, он не против гарантий, но в то же время выдвинул свои условия.

"Мы не против обсуждения гарантий безопасности Украине, но при условии соблюдения гарантий безопасности россии", — сказал глава кремля.

Также президент рф оценил членство Украины в НАТО, как угрозу для рф.

"Одна из причин СВО (войны рф против нашей страны — Ред.) — угроза вступления Украины в альянс", — отметил диктатор.

Напомним, о том, что именно получила Украина от саммита в Вильнюсе разбирался "Телеграф". Если коротко — это не Будапештский меморандум.

А об итоговом заявлении НАТО по Украине вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том почему Украину не пригласили в НАТО и какая в этом роль Байдена. Саммит НАТО не стал прорывным, но и провальным его назвать никак нельзя.