путин "не против" гарантий безопасности Украине от Запада, но при условии
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путин также прокомментировал будущее членство Украины в НАТО
Российский диктатор владимир путин прокомментировал гарантии безопасности для Украины, которые были озвучены лидерами стран "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
По его словам, он не против гарантий, но в то же время выдвинул свои условия.
"Мы не против обсуждения гарантий безопасности Украине, но при условии соблюдения гарантий безопасности россии", — сказал глава кремля.
Также президент рф оценил членство Украины в НАТО, как угрозу для рф.
"Одна из причин СВО (войны рф против нашей страны — Ред.) — угроза вступления Украины в альянс", — отметил диктатор.
Напомним, о том, что именно получила Украина от саммита в Вильнюсе разбирался "Телеграф". Если коротко — это не Будапештский меморандум.
А об итоговом заявлении НАТО по Украине вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том почему Украину не пригласили в НАТО и какая в этом роль Байдена. Саммит НАТО не стал прорывным, но и провальным его назвать никак нельзя.