Не Будапештский меморандум: какие гарантии безопасности предоставили Украине в Вильнюсе

Украине пришлось лавировать между политическими амбициями США и европейской бюрократией

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина и лидеры государств "Большой семерки" провозгласили совместную декларацию о гарантиях безопасности нашему государству. Провозглашали об этом со сцены саммита лично президент США Джо Байден, премьер Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский.

С одной стороны, документ не содержит юридических обязательств, потому что пока носит рамочный характер, с другой — это беспрецедентный случай такого комплексного решения со стороны стран G7, а также ЕС, закладывающего основу под мощные гарантии, даже если власти этих стран изменятся.

Внимание украинского общества во время саммита НАТО в основном было приковано к тому, что Киев официально не был приглашен к членству в Альянсе.

Украина, зажатая между политическими амбициями в американской власти, бюрократией, установленной правилами Альянса и отсутствием смелости некоторых стран членов НАТО, с одной стороны, не получила того, что хотела по графику получения членства в НАТО, с другой – имеет гарантии безопасности от самых мощных стран мира.

Джо Байден, Фумио Кисида и Владимир Зеленский

В рф эти гарантии безопасности уже назвали угрозой безопасности россии, что только свидетельствует о важности объявленной декларации. А в британском правительстве, в ответ на запрос "Европравды" вообще назвали "исторической" эту декларацию.

Президент Владимир Зеленский на заключительной пресс-конференции в Вильнюсе отметил, что стороны позже будут подписывать двусторонние договоры с государствами, которые согласились предоставить Украине гарантии безопасности. То же самое закреплено и в тексте декларации.

Хотя несколько западных медиа, например, WSJ, писали, что гарантии безопасности будут подписаны прямо на "полях" саммита НАТО. Этому договору предшествовала большая работа дипломатической команды президента Украины, которая длилась далеко не один месяц. Теперь украинские власти прогнозируют, что гарантии безопасности будут подписаны к саммиту в Вашингтоне, который состоится в апреле 2024 года.

Президент Зеленский четко дал понять, что эти гарантии безопасности не являются заменой членства в Альянсе, а лишь обязательствами, которые будут сопровождать Украину на пути в НАТО.

"Я считаю, что это будет очень серьезный союз гарантий безопасности. Документы с каждой страной будут ратифицироваться в парламентах государства. Это серьезный документ, а не Будапештский меморандум", — заявил Зеленский в Вильнюсе. Важно, что движение в Альянс закреплено даже в тексте декларации, недвусмысленно заявляющей, что лидеры наиболее влиятельных стран мира точно видят Украину в Альянсе.

И еще украинский президент четко подчеркнул, что не согласится на обмен членства в Альянсе на какие-либо другие гарантии. И Украина будет продолжать борьбу за "каждое село, даже если там будет жить один дед".

Очевидно, это были рефлексии на то, что не под запись говорят западные и украинские чиновники: Штаты готовы использовать НАТО как разменную монету в предстоящих переговорах с рф. И о том, что до конца этого года Украину будут толкать к переговорам. Как не под запись говорят западные чиновники, это произойдет после того, как украинские войска во время первого этапа контрнаступления выйдут на определенные границы. Хотя даже публично, например президент Чехии Петр Павел указал в Вильнюсе, что контрнаступление станет на паузу до конца этого года. И это тоже важный сигнал из Вильнюса.

Еще из важного, что в окружении президента говорят: мы открыты для того, чтобы этот документ по гарантиям поддерживали и другие страны, не из "Большой семерки", и желающие уже есть. Это страны Северной Европы (Финляндия, Исландия, Дания, Норвегия, Швеция), сделавшие об этом совместное заявление.

Это только часть декларации:

"Мы начинаем переговоры с Украиной с целью формализации – через двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим многосторонним рамочным соглашением, согласно нашим соответствующим правовым и конституционным требованиям – нашей неизменной поддержки Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество, мы поручим нашим командам немедленно начать эти дискуссии.

Каждый из нас будет работать с Украиной над конкретными, двусторонними, долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на:

а) Обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем путем продолжения предоставления:

помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация, а также содействие повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами;

поддержки дальнейшему развитию оборонно-промышленной базы Украины;

тренировки и обучения украинских вооруженных сил;

обмена разведданными и сотрудничества;

поддержки инициатив по киберзащите, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.

b) Укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе через усилия по реконструкции и восстановлению с целью создания условий, благоприятных для продвижения экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность.

c) Предоставление технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных нужд Украины, вызванных войной с Россией, а также для того, чтобы Украина могла продолжать внедрять эффективную повестку реформ, которая будет поддерживать надлежащее управление, необходимое для продвижения на пути к евроатлантическим стремлениям".

Также стороны отметили в тексте, что все ответственные за совершение военных преступлений против Украины будут наказаны, санкционное давление будет продолжаться, а российские замороженные активы никто не будет отдавать, пока москва не возместит все убытки.

Со стороны Киева ожидается проведение дальнейших реформ в судебной системе и государственном механизме, повышение прозрачности в секторе обороны, гражданский контроль над Вооруженными силами, вклад в безопасность партнеров, что, по сути, также является еще большим приведением страны к стандартам НАТО, и может происходить как объединенный процесс с условиями, прописанными в финальном коммюнике саммита НАТО по Украине.